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Манчестер Юнайтед стал самым дорогим футбольным клубом

08.06.2017 03:52
Согласно рейтингу Forbes, Манчестер обогнал по стоимости Реал, который был самым дорогим клубом четыре года подряд
Манчестер Юнайтед стал самым дорогим футбольным клубом

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед признан самым дорогим клубом в мире, согласно рейтингу Forbes, передает BBC.

Стоимость британского клуба на сегодняшний день составляет $3,689 млрд.

На втором месте в рейтинге "Барселона", которая оценивается в $3,635 млрд. "Реал" четыре года подряд занимал первое место, а теперь находится на третьем месте со стоимостью $3,58 млрд.

В пятерке самых дорогих клубов также мюнхенская "Бавария" и "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл суперкубок Англии, кубок лиги и Лигу Европы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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