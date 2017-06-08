Манчестер Юнайтед стал самым дорогим футбольным клубом
08.06.2017 03:52
Согласно рейтингу Forbes, Манчестер обогнал по стоимости Реал, который был самым дорогим клубом четыре года подряд
Футбольный клуб Манчестер Юнайтед признан самым дорогим клубом в мире, согласно рейтингу Forbes, передает BBC.
Стоимость британского клуба на сегодняшний день составляет $3,689 млрд.
На втором месте в рейтинге "Барселона", которая оценивается в $3,635 млрд. "Реал" четыре года подряд занимал первое место, а теперь находится на третьем месте со стоимостью $3,58 млрд.
В пятерке самых дорогих клубов также мюнхенская "Бавария" и "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл суперкубок Англии, кубок лиги и Лигу Европы.
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