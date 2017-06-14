Решили декомунизироваться: ФК Ильичевец изменит название

Жители региона и болельщики имели возможность выбрать новое название для футбольного клуба, проголосовав за него на сайте

Футбольный клуб Ильичевец, новичок следующего сезона украинской премьер-лиги, объявил о том, что теперь будет носить название ФК Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мариуполь - это город моряков и студентов, машиностроителей и железнодорожников. В нашем городе живут украинцы, русские, греки, армяне, евреи и белорусы. Мариуполь - это столица Приазовья и форпост Украины на Юго-Востоке! По нашему мнению, всем этим требованием отвечает название ФК Мариуполь", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что за новое название "Мариуполь" высказались жители региона и болельщики по итогам проведенного на портале опроса.

Теперь клубу предстоит выбрать новый логотип, за который тоже можно проголосовать на сайте.



Фото: fcilich.com

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