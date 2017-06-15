Аргентинский футболист колол соперников иголкой

Откровения Федерико Альенде из клуба "Пасифико" уже привели к скандалу в аргентинском футболе

Аргентинский футболист Федерико Альенде из клуба "Пасифико" признался, что во время одного из матчей использовал против своих противников иголку. Об этом сообщает Би-би-си.

В интервью аргентинской радиостанции Vorterix Алленде со смехом рассказал, что во время матча за кубок Аргентины, прошедшего в минувшее воскресенье, он несколько раз ткнул иголкой соперников из клуба "Эстудиантес".

"Мы знали, что мы должны играть против них грязно, и я продолжал колоть нападающих "Эстудиантес" иглой", - заявил Алленде. Он также объяснил, что футбол - это игра для "умных".

Колумбийский футболист Хуан Отеро, играющий в нападении в "Эстудиантесе", заявил местным СМИ, что во время воскресного матча его четыре раза ударил иголкой футболист "Пасифико". По словам Отеро, он пожаловался на это судье, но тот проигнорировал его жалобы.

Алленде признал, что его основной мишенью стал именно Отеро. "Он, должно быть, теперь меня ненавидит" - сказал он.

После того как интервью Альенде прозвучало в эфире, Отеро добавил, что его противник - неприятный человек.

Откровения Алленде уже привели к скандалу в аргентинском футболе.

Президент "Пасифико" Гектор Монкада заявил, что хочет вышвырнуть Альенде из клуба.

"Пасифико" - клуб четвертого дивизиона, а "Эстудиантес" несколько раз становился чемпионом Аргентины. Воскресный матч выиграл "Пасифико".

15 сентября 2016 года на конгрессе УЕФА в Афинах было принято решение, что финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов сезона 2017/2018 состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

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