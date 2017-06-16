Президентом ФФУ переизбран нардеп Андрей Павелко; среди вице-президентов - замглавы АП Константин Елисеев и депутаты Сергей Куницын и Александр Герега

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий избран первым вице-президентом Федерации футбола Украины. Соответствующее решение было принято сегодня, 16 июня, на ХХ конгрессе ФФУ, сообщает сайт Чемпион.



Кроме Холодницкого двумя другими первыми вице-президентами федерации стали Александр Бандурко и Вадим Костюченко, которых просто переизбрали.



Также конгресс ФФУ переизбрал президентом организации Андрея Павелко, народного депутата от Блока Петра Порошенко, который был единственным кандидатом на этот пост. За его переизбрание проголосовали 95 делегатов, трое - воздержались, против не проголосовал никто.



В связи с реорганизацией срок полномочий президента ФФУ увеличен до пяти лет. Таким образом, Павелко будет возглавлять федерацию до 2022 года.



Кроме того, на конгрессе были избраны восемь вице-президентов организации, среди них - замглавы Администрации президента Константин Елисеев, народные депутаты Сергей Куницын и Александр Герега и бизнесмен Андрей Мацола.

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Также решением конгресса ФФУ сменила статус с общественной организации на общественный союз, что продиктовано требованиями законодательства.

В апреле 2017 года отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был избран президентом Федерации дзюдо Украины.



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