Всемирная универсиада: украинские баскетболисты победили россиян

24 августа украинцы сыграют с литовцами, 25 августа - с израильтянами

Мужская студенческая сборная Украины выиграла третий матч на баскетбольном турнире XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает Укринформ.

"После побед над командами Мозамбика (111:42) и Австралии (80:76) "сине-желтые" заставили капитулировать баскетболистов России - 72:65 (9:14, 24:12, 12:18, 27:21)", - отмечается в сообщении.

Самыми результативными у победителей стали Александр Кобец (18 очков), Игорь Бояркин (15), Клим Артамонов (10).

24 августа украинцы сыграют с литовцами, 25 августа - с израильтянами.

Турнирное положение в группе D: Украина - шесть очков, Литва - пять, Израиль - пять, Россия - четыре, Австралия - четыре, Мозамбик - три.

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