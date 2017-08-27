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Мейвезер победил Макгрегора в "бое тысячелетия"

27.08.2017 10:50
Американский боксер Флойд Мейвезер победил ирландца Конора Макгрегора в самом прибыльном бое за всю историю бокса
Мейвезер победил Макгрегора в "бое тысячелетия"
Флойд Мейвезер, Конор МакГрегор (фото - EPA)

Американский боксер Флойд Мейвезер одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в "бое тысячелетия" в Лас-Вегасе вчера, 26 августа. Об этом пишет УНИАН.

Первые четыре раунда прошли с серьезным преимуществом МакГрегора, который действовал в агрессивной атакующей манере. Ирландец часто попадал в цель, и левый прямой в четвертом раунде мог создать серьезные проблемы для экс-чемпиона мира.

Середина поединка получилась более равной, Мейвезер улучшил КПД своих ударов, и МакГрегор стал уставать.

В девятом раунде ирландец чудом избежал нокаута. Развязка наступила уже в следующем раунде. Американец оглушил соперника ударной серией, МакГрегор устоял на ногах, но рефери остановил поединок в середине раунда из-за явного преимущества американского боксера.

40-летний Мейвезер таким образом добился 50-й победы на ринге, сохранив "ноль" в графе "поражения". Сразу после боя Мейвезер заявил, что это его последний бой в карьере.

Этот бой стал самым прибыльным за всю историю бокса. Прибыль организаторов поединка должна составить около $600 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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