Матч в Мариуполе: "Динамо" просит назначить новую дату

Киевляне не явились на матч, но выразили готовность приехать, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка"

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) не приехали на матч 7-го тура УПЛ против "Мариуполя". Однако в клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка". Об этом говорится в письме руководства клуба к Футбольной федерации Украины, Украинской футбольной премьер-лиге и клубу "Мариуполь", опубликованном на сайте футбольного клуба.

"ФК "Динамо" Киев в который раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" именно в городе Мариуполь. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставления оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК "Динамо" (Киев), обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ранее футбольный клуб неоднократно сообщал о невозможности проведения матча в Мариуполе из-за "сложившихся обстоятельств" и близкого расположения зоны АТО от города.

23 августа вице-президент Федерации футбола Украины Олег Собуцкий заявил, что, если футбольная команда Динамо (Киев) все-таки решит не ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины из-за "угроз безопасности", то в приморском городе сыграет сборная ветеранов.

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