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Бокс: Ломаченко и Ригондо сообщили дату боя в Нью-Йорке

15.09.2017 20:51
Бой между украинским и кубинским боксерами состоится 9 декабря на арене Madison Square Garden
Бокс: Ломаченко и Ригондо сообщили дату боя в Нью-Йорке
Фотоколлаж: Top Rank

Украинец Василий Ломаченко и кубинский боксер Гильермо Ригондо встретятся 9 декабря на нью-йоркской арене Madison Square Garden. Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank, представляющая Ломаченко, передает vringe.com.

Поединок между двукратными олимпийскими чемпионами пройдёт в весовом лимите до 59 кг.


10 сентября украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик, победил немца Марко Хука в первом бое дебютного розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии.

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