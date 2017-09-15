Бокс: Ломаченко и Ригондо сообщили дату боя в Нью-Йорке

Бой между украинским и кубинским боксерами состоится 9 декабря на арене Madison Square Garden

Украинец Василий Ломаченко и кубинский боксер Гильермо Ригондо встретятся 9 декабря на нью-йоркской арене Madison Square Garden. Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank, представляющая Ломаченко, передает vringe.com.

Поединок между двукратными олимпийскими чемпионами пройдёт в весовом лимите до 59 кг.



&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;

10 сентября украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик, победил немца Марко Хука в первом бое дебютного розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.