Вида получит бонусом €1,5 млн за переход в "Бешикташ" - СМИ

Центральный защитник киевского "Динамо" собирается подписать контракт с "Бешикташем" на четыре с половиной года

Центральный защитник киевского "Динамо" Домагой Вида за подписание контракта с турецким "Бешикташем" получит бонус в размере €1,5 млн. Об этом пишет SportArena со ссылкой на турецкие СМИ.



Вида собирается подписать контракт на четыре с половиной года, согласно которому будет зарабатывать €3 млн за сезон. Помимо единоразового бонуса в размере €1,5 млн самому Виде, клуб также выплатит еще €1,2 млн его агенту.



На днях центрбек появился на фотографии вместе с руководителями "Бешикташа" и в футболке команды. Ожидается, что он присоединится к туркам 3 января в Анталье.



Домагой Вида выступал за "Динамо" с весны 2013 года. В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.