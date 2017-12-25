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Вида получит бонусом €1,5 млн за переход в "Бешикташ" - СМИ

25.12.2017 12:05
Центральный защитник киевского "Динамо" собирается подписать контракт с "Бешикташем" на четыре с половиной года
Вида получит бонусом €1,5 млн за переход в "Бешикташ" - СМИ
Домагой Вида (фото - EPA)

Центральный защитник киевского "Динамо" Домагой Вида за подписание контракта с турецким "Бешикташем" получит бонус в размере €1,5 млн. Об этом пишет SportArena со ссылкой на турецкие СМИ.

Вида собирается подписать контракт на четыре с половиной года, согласно которому будет зарабатывать €3 млн за сезон. Помимо единоразового бонуса в размере €1,5 млн самому Виде, клуб также выплатит еще €1,2 млн его агенту.

На днях центрбек появился на фотографии вместе с руководителями "Бешикташа" и в футболке команды. Ожидается, что он присоединится к туркам 3 января в Анталье.

Домагой Вида выступал за "Динамо" с весны 2013 года. В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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