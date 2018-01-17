Футболист Рональдиньо завершил карьеру

О завершении фтубольной карьеры легендарного игрока сообщил его агент

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил игровую карьеру. Об этом рассказал его брат и агент Роберто де Ассиш в интервью Globo, передает Новое время.



"Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе", - сказал он.



Легендарный футболист Рональдиньо является обладателем Золотого мяча, двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны" и чемпионом Италии в составе Милана.



Он выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии в 2002-м году, в 2005-м - Кубок конфедераций, а в 1999-м - Кубок Америки.

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