ЧМ-2018 в России: аналитики сообщили об угрозе терактов

Эксперты британской компании считают, что боевики Исламского государства будут стремиться "восстановить позиции" во время финала ЧМ-2018 в России

Чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, может стать "привлекательной целью" для террористов Исламского государства. С таким прогнозом выступили аналитики британской консалтинговой компании IHS, сообщает Deutsche Welle.

"Успешная атака в России в пропагандистском плане способствовала бы укреплению позиций Исламского государства, его боевиков и сторонников и подчеркнула бы угрозу, которую группировка представляет на международном уровне - несмотря на свои территориальные потери", -отмечается в отчете компании.

По мнению аналитиков, участие в спортивных соревнованиях команд Саудовской Аравии и Ирана также является дополнительным стимулом для джихадистов. Однако, не уточняют, в каких именно городах могли бы произойти подобные нападения.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 населенных пунктах России.

10 октября в Европе закончились последние матчи отборочного группового этапа, где определялись команды, которые отправятся играть в Россию на финальную часть чемпионата мира 2018 года.

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