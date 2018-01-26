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Олимпиада-2018: опубликован список запретов для спортсменов из РФ

26.01.2018 23:05
Соблюдение инструкций российской делегацией будет контролировать рабочая группа
Олимпиада-2018: опубликован список запретов для спортсменов из РФ
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал инструкцию с правилами поведения для российских спортсменов и их сопровождения во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В сообщении говорится, что полный список запретов был передан Олимпийскому комитету России в Москву, поскольку его деятельность официально приостановлена. 

Из инструкции следует, что спортсменам из РФ на Играх запрещено публично демонстрировать флаг, герб и другие национальные символы, а также исполнять российский гимн.

Сопровождающим особам запрещена политическая, расовая, коммерческая и религиозная пропаганда на спортивной одежде, оборудовании и аксессуарах. 

Помимо этого МОК запретил им участвовать в альтернативных церемониях награждения. 

На олимпийских объектах запрещена продажа российской формы с национальными эмблемами.

"Соблюдение этих рекомендаций до и во время Олимпиады будет контролироваться целевой группой во главе с заместителем генерального директора МОК Пере Миро и директором по спорту Китом Макконнеллом, который предоставит полный отчет", - говорится в сообщении.

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5 декабря, Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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