Олимпиада-2018: опубликован список запретов для спортсменов из РФ
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал инструкцию с правилами поведения для российских спортсменов и их сопровождения во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает пресс-служба МОК.
В сообщении говорится, что полный список запретов был передан Олимпийскому комитету России в Москву, поскольку его деятельность официально приостановлена.
Из инструкции следует, что спортсменам из РФ на Играх запрещено публично демонстрировать флаг, герб и другие национальные символы, а также исполнять российский гимн.
Сопровождающим особам запрещена политическая, расовая, коммерческая и религиозная пропаганда на спортивной одежде, оборудовании и аксессуарах.
Помимо этого МОК запретил им участвовать в альтернативных церемониях награждения.
На олимпийских объектах запрещена продажа российской формы с национальными эмблемами.
"Соблюдение этих рекомендаций до и во время Олимпиады будет контролироваться целевой группой во главе с заместителем генерального директора МОК Пере Миро и директором по спорту Китом Макконнеллом, который предоставит полный отчет", - говорится в сообщении.
Смотрите также: Хакеров из РФ заподозрили в подготовке к атаке на Олимпиаду-2018
5 декабря, Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил.
Читайте также: Россия на Олимпиаде-2018 хочет использовать гимн и флаг СССР
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:59
-
19:15
-
17:54
-
17:39
-
16:30
Новости партнеров
- 34267
- 32984
- 27937
- 20064
- 19411