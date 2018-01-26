Олимпиада-2018: опубликован список запретов для спортсменов из РФ

Соблюдение инструкций российской делегацией будет контролировать рабочая группа

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал инструкцию с правилами поведения для российских спортсменов и их сопровождения во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает пресс-служба МОК.



В сообщении говорится, что полный список запретов был передан Олимпийскому комитету России в Москву, поскольку его деятельность официально приостановлена.



Из инструкции следует, что спортсменам из РФ на Играх запрещено публично демонстрировать флаг, герб и другие национальные символы, а также исполнять российский гимн.



Сопровождающим особам запрещена политическая, расовая, коммерческая и религиозная пропаганда на спортивной одежде, оборудовании и аксессуарах.



Помимо этого МОК запретил им участвовать в альтернативных церемониях награждения.



На олимпийских объектах запрещена продажа российской формы с национальными эмблемами.



"Соблюдение этих рекомендаций до и во время Олимпиады будет контролироваться целевой группой во главе с заместителем генерального директора МОК Пере Миро и директором по спорту Китом Макконнеллом, который предоставит полный отчет", - говорится в сообщении.