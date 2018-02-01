Десяткам российских спортсменов разрешили участвовать в Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от соревнований

Сегодня, 1 февраля, Международный спортивный арбитраж в Лозанне решил, что 28 пожизненно дисквалифицированных якобы за нарушения антидопинговых правил российских атлетов неправомерно подпали под санкции и были отстранены от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане-2018. Об этом говорится в вердикте на сайте суда.

Арбитраж посчитал, что факты личного нарушения правил перечисленными ниже атлетами невозможно доказать. Кроме этого, суд вернул спортсменам медали с Игр-2014 в Сочи.

Санкции аннулированы для:

- лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева;

- хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева;

- скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потилицына, Мария Орлова;

- бобслеисты: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина;

- конькобежцы Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина;

- саночники Альберт Демченко, Татьяна Иванова.





Это решение суда еще не значит, что "восстановленные" атлеты смогут принять участие в зимних Играх-2018, так как у них банально нет приглашений от Международного олимпийского комитета.

Также CAS посчитал, что для 11 ранее дисквалифицированных пожизненно спортсменов РФ будет достаточно наказаня в виде пропуска предстоящей Зимней Олимпиады. В этот список попали бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок. Медали ОИ-2014, однако, им не вернули.

Дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой суд пока отложил на неопределенное время.

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5 декабря 2017 года МОК отстранил РФ от участия в зимних Играх-2018, допустив к участию 169 российских спортсменов - они выступят под нейтральным флагом. Комиссия Освальда за нарушение антидопинговых правил также аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в олимпиадах 43 российских спортсмена.

Украину в Пхёнчхане представят 33 спортсмена, недавно в Киеве презентовали их спортивную форму.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан. Параолимпийские игры состоятся там же 9-18 марта.

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