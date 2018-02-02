На Играх-2018 Украину представит "самая сексуальная фигуристка"

Украинской спортсменке Александре Назаровой 21 год, она из Харькова

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчане по фигурному катанию выступит обаятельная украинская фигуристка Александра Назарова. Об этом сообщает Fakty.ictv.ua.

21-летняя Назарова будет представлять Украину в парном разряде. Ее партнером по льду станет Максим Никитин.

Пара из Харькова, но тренируется в Москве в группе Александра Жулина.

"Украинцы уже успели заявить о себе на мировом первенстве среди юниоров, где вошли в тройку лучших. Правда, на этих соревнованиях Никитин и Назарова вряд ли смогут побороться за высокие места, но вот обратить внимание на очаровательную Александру стоит. У девушки отличная, сексуальная фигура и очень милое лицо. Назарова станет настоящим украшением предстоящей Олимпиады", - отмечает издание.

31 января 2018 года сообщалось, что Украину на 23-х зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане представят 33 спортсмена.

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