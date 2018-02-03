15-летняя теннисистка Костюк победила на турнире в Австралии

Украинка Марта Костюк стала самой молодой теннисисткой в рейтинге топ-200

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк победила в турнире Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в Австралии. Об этом сообщает Укринформ.



В финале Костюк обыграла 25-летнюю швейцарку Викторию Голубич.



Это второй титут Костюк на профессиональном уровне. В прошлом году она стала самой молодой украинской тенниситкой, которая побеждала на турнире ITF.



Теперь Марта Костюк будет самой молодой теннисисткой в рейтинге топ-200 и сможет попасть в квалификацию турниров серии Большого Шлема.

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