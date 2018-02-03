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15-летняя теннисистка Костюк победила на турнире в Австралии

03.02.2018 10:45
Украинка Марта Костюк стала самой молодой теннисисткой в рейтинге топ-200
15-летняя теннисистка Костюк победила на турнире в Австралии
Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк победила в турнире Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в Австралии. Об этом сообщает Укринформ.

В финале Костюк обыграла 25-летнюю швейцарку Викторию Голубич.

Это второй титут Костюк на профессиональном уровне. В прошлом году она стала самой молодой украинской тенниситкой, которая побеждала на турнире ITF.

Теперь Марта Костюк будет самой молодой теннисисткой в рейтинге топ-200 и сможет попасть в квалификацию турниров серии Большого Шлема.

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