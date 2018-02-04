Дзюдоистка Елизавета Каланина стала обладательницей Кубка Европы
Украинская Елизавета Каланина стала обладательницей Кубка Европы по дзюдо среди женщин. Об этом сообщает Укринформ.
Сегодня, 4 февраля, в португальском городе Одивелаш завершился Открытый Континентальный Кубок Европы.
Спортсменка Каланила сражалась за первое место в супертяжелой весовой категории (свыше 78 кг) с украинкой Галиной Тарасовой, которой досталось "серебро" соревнований.
Бронзовыми призерами среди мужчин, который параллельно проходил в Софии (Болгария), стали украинские дзюдоисты Артем Лесюк (60 кг), Богдан Ядов и Каро Марандян (оба - 66 кг), Данило Гуцол (100 кг) и Андрей Колесник (свыше 100 кг).
Читайте также: Украинская спортсменка завоевала первенство Европы по дзюдо
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:10
-
вчера
18:39
-
вчера
15:44
-
вчера
15:02
-
вчера
12:53