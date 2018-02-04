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Дзюдоистка Елизавета Каланина стала обладательницей Кубка Европы

04.02.2018 21:43
Украинка сражалась за первое место со своей соотечественницей
Дзюдоистка Елизавета Каланина стала обладательницей Кубка Европы
Елизавета Каланина (www.ukrainejudo.com)

Украинская Елизавета Каланина стала обладательницей Кубка Европы по дзюдо среди женщин. Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня, 4 февраля, в португальском городе Одивелаш завершился Открытый Континентальный Кубок Европы.

Спортсменка Каланила сражалась за первое место в супертяжелой весовой категории (свыше 78 кг) с украинкой Галиной Тарасовой, которой досталось "серебро" соревнований.

Бронзовыми призерами среди мужчин, который параллельно проходил в Софии (Болгария), стали украинские дзюдоисты Артем Лесюк (60 кг), Богдан Ядов и Каро Марандян (оба - 66 кг), Данило Гуцол (100 кг) и Андрей Колесник (свыше 100 кг).

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