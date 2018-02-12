Общественное телевидение Украины не будет транслировать ЧМ-2018

Другие украинские телеканалы, имевшие договоренности о параллельном показе чемпионата, также начали отказываться от трансляции, заявили в НОТУ

Национальная общественная телерадиокомпания не будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в стране-агрессоре России. Об этом глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил в интервью газете Урядовий кур'єр.

"Мы отказываемся его (ЧМ-2018 - ред.) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. Общественное может показывать чемпионат мира в Москве? Нет", - сказал он.

По словам Аласании, другие украинские телеканалы, которые имели договоренности о параллельном показе мундиаля, также "начали отказываться" от трансляции, "узнав о позиции Общественного".

Президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild, выдержки из которого сегодня, 12 февраля, опубликовала его пресс-служба, заявил, что украинские футбольные болельщики должны сами решить, ехать в Россию на чемпионат мира по футболу или нет.

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16 ноября 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить НОТУ не транслировать в Украине проводимые в РФ мероприятия, в том числе ЧМ-2018, если такая трансляция может угрожать информационной безопасности страны.

Финальный турнир мирового футбольного первенства пройдет 14 июня - 15 июля 2018 года в 11 городах РФ.

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