Украинец завоевал "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию

Богдан Никишин в финале сражался с французом Даниэлем Жерентом, которого украинец победил со счетом 15:13

Украинский шпажист Богдан Никишин победил на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил.

"Старший лейтенант Богдан Никишин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Ванкувере!" - говорится в сообщении.

Никишин в полуфинале выиграл у олимпийского чемпиона Рио-2016 в командной шпаге и двукратного чемпиона Европы в индивидуальной шпаге француза Янника Бореля со счетом 15:11.

За "золото" Никишин сражался с французом Даниэлем Жерентом. Украинец победил со счетом 15:13 и взял этап Кубка мира в Ванкувере.

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