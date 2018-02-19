Украинец завоевал "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию
Украинский шпажист Богдан Никишин победил на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил.
"Старший лейтенант Богдан Никишин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Ванкувере!" - говорится в сообщении.
Никишин в полуфинале выиграл у олимпийского чемпиона Рио-2016 в командной шпаге и двукратного чемпиона Европы в индивидуальной шпаге француза Янника Бореля со счетом 15:11.
За "золото" Никишин сражался с французом Даниэлем Жерентом. Украинец победил со счетом 15:13 и взял этап Кубка мира в Ванкувере.
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