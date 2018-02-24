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Свитолина вышла в финал турнира в Дубае и сразится с россиянкой

24.02.2018 02:55
Действующая победительница прошлогоднего турнира сумела обыграть девятую ракетку мира Анжелик Кербер
Свитолина вышла в финал турнира в Дубае и сразится с россиянкой
Элина Свитолина (facebook.com/elinasvitolinaofficial)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал представительского турнира в Дубае Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier. Об этом сообщает iSport.ua.

В полуфинале украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира, представительницу Германии Анжелик Кербер. Свитолина выиграла в 2 сетах - 6:3, 6:3.

Во второй партии ни Элина, ни Анжелик не хотели отдавать ни одного розыгрыша, однако в итоге сильнее оказалась украинка.

Победа над Кербер стала для Свитолиной 23-й в карьере над теннисисткой из топ-10.

В финале Свитолина сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

В прошлом году украинка выиграла турнир и получила статус первой ракетки.

Общий призовой фонд турнира составляет 2 млн 623 тыс 485 долл. 

Читайте также: Украинская теннисистка Свитолина стала третьей ракеткой мира

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