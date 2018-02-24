Свитолина вышла в финал турнира в Дубае и сразится с россиянкой

Действующая победительница прошлогоднего турнира сумела обыграть девятую ракетку мира Анжелик Кербер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал представительского турнира в Дубае Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier. Об этом сообщает iSport.ua.



В полуфинале украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира, представительницу Германии Анжелик Кербер. Свитолина выиграла в 2 сетах - 6:3, 6:3.



Во второй партии ни Элина, ни Анжелик не хотели отдавать ни одного розыгрыша, однако в итоге сильнее оказалась украинка.



Победа над Кербер стала для Свитолиной 23-й в карьере над теннисисткой из топ-10.



В финале Свитолина сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.