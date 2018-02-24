Свитолина вышла в финал турнира в Дубае и сразится с россиянкой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал представительского турнира в Дубае Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier. Об этом сообщает iSport.ua.
В полуфинале украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира, представительницу Германии Анжелик Кербер. Свитолина выиграла в 2 сетах - 6:3, 6:3.
Во второй партии ни Элина, ни Анжелик не хотели отдавать ни одного розыгрыша, однако в итоге сильнее оказалась украинка.
Победа над Кербер стала для Свитолиной 23-й в карьере над теннисисткой из топ-10.
В финале Свитолина сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
В прошлом году украинка выиграла турнир и получила статус первой ракетки.
Общий призовой фонд турнира составляет 2 млн 623 тыс 485 долл.
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