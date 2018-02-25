Премьер-лига: "Верес" обыграл "Динамо", "Шахтер" сразил "Звезду"

В 21 туре украинской Премьер-лиги матч "Динамо"-"Верес" завершился неожиданным поражением киевлян, "Звезда" не забила ни единого гола в ворота дончан

25 февраля в матчах 21 тура украинской Премьер-лиги ФК "Динамо" неожиданно в меньшинстве уступил "Вересу", а ФК "Шахтер" получил разгромную победу над "Звездой".



Киевляне на Арене-Львов проиграли ровенскому "Вересу" со счетом 1:3. Игроки "Динамо" пропустили первый мяч уже на 13-й минуте. После ошибки в защите Морозюка Кулиш обыграл Рудько и забил гол в пустые ворота. Второй мяч был забит в ворота столичной команды, когда судья назначил пенальти.



На 42-й минуте "Динамо" в меньшинстве сократило разрыв в счете. Вербич в штрафной обыграл нескольких игроков "Вереса" и отдал на свободного Цыганкова, который забивал в пустые ворота - 2:1.



Ничью "Динамо" не сумело завоевать, поскольку уже на 82-й минуте Степанюка забил в угол ворот, оформив победу для своей команды со счетом 3:1.



Донецкий "Шахтер" разгромил "Звезду" со счетом 5:0 . По два мяча в составе дончан забили Феррейра и Марлос, а еще один гол на счету Коваленко.

В других матчах 21-го тура такие результаты: "Александрия" - "Мариуполь" 1:0, "Черноморец" - "Карпаты" 0:0, "Олимпик" - "Сталь" 2:0, "Заря" - "Ворскла" 3:0.





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