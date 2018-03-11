Паралимпиада-2018: украинский лыжник выиграл второе золото
Украинец Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл вторую золотую награду. Об этом Национальный спорткомитет Паралимпийских игр в Facebook.
"Яровой Максим сегодня завоевал золотую награду. Это - первое паралимпийское золото в его спортивной карьере. На прошлых играх именно в этот день он был четвертым, а в целом завоевал два серебра и одну бронзу. Это уже вторая золотая награда Украины на Паралимпиаде -2018", - отмечается в сообщении.
Фото: paralympic.org
Яровой занял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американец, третье место - у корейца.
Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место.
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