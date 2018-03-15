"Динамовцы" проиграли итальянцам и выбыли из Лиги Европы
15.03.2018 22:50
Матч завершился со счетом 0:2
В Киеве завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Лацио" и проиграло. Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.
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С учетом результата первой игры в Риме (2:2), киевляне проиграли с общим счетом 2:4 и последним из украинских клубов выбыли из розыгрыша еврокубков.
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