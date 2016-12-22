Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо - журналист

Во время эвакуации из восточного Алеппо мирные жители сталкиваются с проявлениями насилия со стороны иранских и российских военных, сообщает журналист

Иранские и российские военные, которые контролируют блокпосты на выезде из Алеппо, совершают аресты мирных жителей, которые эвакуируются из города, а также отбирают у них вещи. Об этом сообщает Громадське ТВ со ссылкой на слова сирийского журналиста Монзер Этаки, который несколько дней назад покинул Восточный Алеппо в рамках эвакуации.

"В понедельник, 19 декабря мы получили разрешение на эвакуацию, я заболел пока жил все эти дни в машине, люди вокруг жгли свои вещи чтобы согреться. Я попал в один из автобусов, но на одном из блокпостов российский офицер забрал у меня ноутбук, дрон, камеру. После этого нас отпустили, и мы доехали до нулевой зоны - нейтральной территории", - сказал он.

По словам журналиста, некоторые повстанцы до сих пор остаются в восточном Алеппо вместе со своими семьями. Многие мирные жители также опасаются эвакуации из-за действий военных РФ.

"Есть еще некоторые гражданские, которые остаются в Алеппо, они хотят быть эвакуированы вместе с оппозиционными бойцами, потому что не доверяют россиянам и иранцам, которые проводят эвакуацию. Они хотят, чтобы их защитили, но ООН и Красный Крест, которые наблюдают за эвакуацией не могут предоставить защиту. Они не могут помешать арестам людей", - сказал он.

21 декабря 2016 года около 3 тысяч человек оказались на контрольно-пропускных пунктах при минусовых температурах без пищи и обогрева после того, как автобусы с последними эвакуированными мирными жителями и повстанцами были остановлены.

По состоянию на 21 декабря, из восточного Алеппо эвакуировали около 19 тысяч человек.

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