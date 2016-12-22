Германия выслала почти 24 тыс беженцев

За 11 прошедших месяцев Германия выслала больше беженцев, чем за весь 2015 год

Немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 тыс 750 беженцев. Об этом сообщает DW.

За весь 2015 год было выслано 20 тыс 888 человек.

Согласно данным МВД Германии, до первого декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 тыс 243 лиц, которые решили добровольно покинуть Германию.

В 2015 году число таких заявок составило 35 тысяч.

"Процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев. За одиннадцать месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 тыс заявкам, что на 160 % больше, чем в 2015 году", - отмечает издание.

Положительные решение, которое предоставляет беженцам возможность остаться в Германии, вынесено в 63% случаев (49,8% в 2015 году).

19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина.

В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика, выходца из Пакистана. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Позже полиция отпустила мужчину. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.

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