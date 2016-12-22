В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО

Труп главного аудитора НАТО Ива Шанделона, который курировал вопросы противодействия терроризму, нашли в бельгийском Андене

Труп главного аудитора Североатлантического альянса Ива Шанделона нашли в бельгийском Андене. Как сообщает Sudinfo, тело мужчины было обнаружено в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он проживал.



Рядом с трупом было обнаружено незарегистрированное оружие.



Шанделон курировал вопросы противодействия терроризму и, по словам его знакомых, в последнее время получал странные звонки.



Следствие ведется.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.