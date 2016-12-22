Скончался внук Сталина Евгений Джугашвили

Евгений Джугашвили умер в Москве на 81-м году жизни. Предположительная причина смерти - сердечный приступ

В Москве на 81-м году жизни скончался Евгений Джугашвили - внук Иосифа Сталина. Об этом сообщает российское издание Известия.



Как сообщили в справочной скорой помощи, Джугашвили умер на улице: он почувствовал себя плохо недалеко от дома, прохожие вызвали ему неотложку. Однако прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины.

Точные причины смерти внука Сталина пока неизвестны. Предположительно, Джугашвили умер от сердечного приступа.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в российском городе Урюпинск. Его отец - старший сын Сталина Яков Джугашвили (погиб в 1943 году в немецком плену).

Джугашвили был кандидатом исторических и военных наук, работал военным инженером, занимался общественной и политической деятельностью.

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Внук советского диктатора неоднократно защищал своего деда в российских судах. Он подавал иски против журналистов, СМИ и чиновников, которые резко выражались в адрес Сталина и признавали его ответственным за массовые репрессии в СССР.

Также Евгений Джугашвили сыграл Сталина в фильме грузинского режиссера Деви Абашидзе "Яков, сын Сталина" (1990 год).

В июле 2015 года в Тверской области России открыли дом-музей Иосифа Сталина.

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