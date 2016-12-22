Россия использует Сирию как полигон - генерал армии США

Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия в Сирии испытывает новое вооружение

Россия использует Сирию как полигон для военных тренировок и испытания боеприпасов в боевых условиях. Об этом заявил командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает ВВС.

По словам генерала Ходжеса, "такое пренебрежение (со стороны России. - ред.) к жизням гражданских - предосудительное поведение для страны, которая хочет, чтобы ее воспринимали как супердержаву".

"То, что мы видим в Сирии - это, очевидно, демонстрация возможностей и применения оружия, которая не является необходимым", - сказал генерал.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что за гибель мирных жителей Сирии несут ответственность режим Башара Асада и Россия.

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