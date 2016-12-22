Россия использует Сирию как полигон - генерал армии США
Россия использует Сирию как полигон для военных тренировок и испытания боеприпасов в боевых условиях. Об этом заявил командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает ВВС.
По словам генерала Ходжеса, "такое пренебрежение (со стороны России. - ред.) к жизням гражданских - предосудительное поведение для страны, которая хочет, чтобы ее воспринимали как супердержаву".
"То, что мы видим в Сирии - это, очевидно, демонстрация возможностей и применения оружия, которая не является необходимым", - сказал генерал.
Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что за гибель мирных жителей Сирии несут ответственность режим Башара Асада и Россия.
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