В сирийском городе террористы ИГ убили 16 турецких солдат

В боях на севере Сирии от рук боевиков ИГ погибли по крайней мере 16 турецких солдат, заявил министр обороны Турции Фикри Ышик

В ходе боев с террористами Исламского государства, произошедших вчера, 21 декабря, вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, погибли, по меньшей мере, 16 военнослужащих турецкой армии, еще более 30 военных получили ранения.

Как сообщает Hurriyet, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышик, выступая в парламенте в Анкаре, 22 декабря.

По его словам, количество турецких солдат, которые были убиты в Эль-Бабе вчера, увеличилось. Ранее СМИ сообщали о 12 погибших.

Ышик добавил, что ранения получили около 30 человек, трое среди них остаются в критическом состоянии.

Также министр заявил, что турецким солдатам совместно с повстанцами удалось "нейтрализовать" более 1 тыс боевиков ИГ.

Отмечается, что схватка между повстанцами, поддерживаемыми турецкой армией, и террористами ИГ состоялась вчера, 21 декабря, когда силы пыталсиь взять один из ключевых городов терророристов ИГ Эль-Баб.

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