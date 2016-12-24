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Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка

24.12.2016 16:15
Зара Тиндэлл лишилась ребенка в результате выкидыша
Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка
Фото - ЕРА

Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндэлл лишилась ребенка в результате выкидыша. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-секретаря Зары и ее мужа Майка.

Второй ребенок супружеской пары стал бы шестым правнуком королевы и герцога Эдинбургского Филиппа, отмечает издание.

"К большому сожалению Зара и Майк Тиндэлл потеряли своего ребенка. В это трудное время мы просим всех уважать их частную жизнь", - сказала представительница пары.

Зара и Майк Тиндэлл ожидали появления второго ребенка весной и говорили прессе, что очень счастливы по этому поводу.
Букингемский дворец не стал давать комментариев в связи с потерей ребенка.

Дочь принцессы Анны Зара и профессиональный регбист Майк Тиндэлл поженились в 2011 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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