Власти Сирии обвинили боевиков в загрязнении воды для Дамаска
Сирийские власти сократили поставки воды жителям Дамаска. Они обвиняют боевиков, воюющих против режима Башара Асада, в загрязнении обеспечивающего Дамаск водоканала дизельным топливом. Об этом сообщает Reuters.
Источник Аль-Фиджа, из которого Дамаск получает питьевую воду, находится в долине Вади Барад, которую контролируют боевики. В пятницу по их позициям в этом районе были нанесены авиаудары, а затем сирийская армия перешла в наступление.
21 декабря, вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, в ходе боев с террористами Исламского государства погибли, по меньшей мере, 16 военнослужащих турецкой армии, еще более 30 военных получили ранения.
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