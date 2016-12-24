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Власти Сирии обвинили боевиков в загрязнении воды для Дамаска

24.12.2016 17:30
Режим Башара Асада обвинил антиправительственных боевиков в загрязнении топливом водоканала, который обеспечивает сирийскую столицу водой
Власти Сирии обвинили боевиков в загрязнении воды для Дамаска
Беженцы в Дамаске (фото - ЕРА)

Сирийские власти сократили поставки воды жителям Дамаска. Они обвиняют боевиков, воюющих против режима Башара Асада, в загрязнении обеспечивающего Дамаск водоканала дизельным топливом. Об этом сообщает Reuters.

Источник Аль-Фиджа, из которого Дамаск получает питьевую воду, находится в долине Вади Барад, которую контролируют боевики. В пятницу по их позициям в этом районе были нанесены авиаудары, а затем сирийская армия перешла в наступление. 

21 декабря, вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, в ходе боев с террористами Исламского государства погибли, по меньшей мере, 16 военнослужащих турецкой армии, еще более 30 военных получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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