Близкие убийцы российского посла: Он не был джихадистом

В небольшом турецком городе Секе, в котором жил Мевлют Алтинташ, его помнят, как одинокого молчаливого парня

Полицейский из Анкары Мевлют Алтинташ, который убил российского посла, не был радикальным исламистом, вел спокойный и одинокий образ жизни. Об этом Reuters рассказали родственники и соседи Алтинташа.

В небольшом турецком городе Секе, в котором жил Алтинташ, его помнят, как одинокого молчаливого парня, который дважды провалил поступление в университет перед службой в полиции.

Сосед Алтинташа сказал, что он был "почтительным и спокойным, очень приятным молодым человеком".

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Нападение произошло, когда посол выступал с приветственной речью на фотовыставке в центре современного искусства.

Одетый в строгий костюм бывший полицейский, выдававший себя за одного из гостей встречи, убил дипломата несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния.

Стрелявшего опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего бывшего сотрудника спецподразделения полиции Анкары.

Анкара и Москва считают, что за убийством стоят последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

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