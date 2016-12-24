Российские писатели просят Путина помиловать Сенцова - СМИ

Более 80 российских писателей и литераторов просят руководителя России помиловать украинского режиссера Сенцова, отмечая, что к нему применялись пытки





"Мы, члены Русского ПЕН-Центра, хотим сказать о необходимости как можно скорее исправить глубочайшую несправедливость - 20-летний приговор нашему коллеге, прозаику и режиссеру Олегу Сенцову", - говорится в обращении.





Подписавшиеся под обращением российские писатели заявили, что поддерживают обращение режиссера Александра Сокурова о помиловании Сенцова. Они отметили, что обвинение против украинского режиссера строилось на показаниях одного из подсудимых, полностью опровергнутых им самим во время суда - как данных под пытками. "Пытки применялись и к Олегу, что было подтверждено его адвокатами, однако он своей вины никогда не признавал. Все обвинения в суде он отвергал с тем спокойствием и достоинством, которые может проявить только человек, уверенный в своей правоте и невиновности", - говорится в обращении.





Подписавшиеся писатели также сравнили навязывание Сенцову российского гражданства с крепостным правом. "Ссылка на то, что закон о присоединении Крыма предполагает автоматический переход в гражданство России, звучит как отголосок крепостного права", - подчеркнули они в обращении.





Обращение подписали 60 членов Русского ПЕН-центра, 13 членов Вольного исторического общества, писатели Людмила Улицкая и Владимир Войнович.





Олег Сенцов был задержан ФСБ в аннексированном Крыму в 2014 году, а затем переправлен в СИЗО Москвы. Его обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима.





23 декабря Путин во время пресс-конференции не назвал сроков освобождения режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.





Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.





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