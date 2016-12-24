В Шри-Ланке установили самую высокую в мире искусственную ель

Организаторы проекта заявляют, что высота ели к утру субботы составила 57 метров, что на два метра выше, чем искусственное дерево, установленное в прошлом году в китайской провинции Гуанчжоу. Организаторы говорят, что их целью было установить искусственную ель высотой в 100 метров и жалуются на задержки в работах.

В Шри-Ланке утверждают, что в столице страны Коломбо установлена самая высокая в мире искусственная новогодняя ель. Об этом сообщает RFI .

Дело в том, что установлению огромной ели изначально воспротивился архиепископ Коломбо Малькольм Ранжит. Чтобы переубедить священнослужителя потребовалось даже вмешательство премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе.

В субботу, перед Рождеством, на искусственной елке зажгутся 600 тысяч разноцветных лампочек. Под деревом поставят шестиметрового Деда Мороза в 12-метровых санях.

Представители книги рекордов Гиннеса еще не подтвердили, что искусственная ель в Коломбо действительно самая высокая в мире.

Большинство населения Шри-Ланки - буддисты, однако в стране проживают около 1,2 миллиона католиков. Общая численно населения Шри-Ланки - 21 миллион человек.

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