Во Флориде арестован мужчина, якобы угрожавший Трампу в соцсетях

В США арестован мужчина, которого из-за его постов в Facebook подозревают в угрозе убийством избранному президенту США Дональду Трампу

Во Флориде мужчина был арестован после того, как в четверг якобы угрожал жизни избранного президента Дональда Трампа в соцсети Facebook. Об этом сообщает The Hill





"Я просто рад, что Обама не отобрал все наши пушки! Я вижу хорошее применение одной сейчас", - написал в соцсети 59-летний Кевин Кит Крон. Вместе с записью он разместил фото Трампа.





Еще один пост арестованного содержал фотографию человека, держащего снайперскую винтовку и надпись о том, что Трамп не будет долго управлять страной.





Крону может грозить обвинение в угрозе убить избранного президента, что грозит потенциальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы и $250 тыс штрафа. В суде, отвечая на вопрос угрожал ли он убийством Трампу, арестованный отметил, что его посты являются отражением первой поправки к Конституции США - права на свободу слова.





Ранее Крон два раза сидел в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками и вождением с приостановленной лицензией.





Сегодня голливудский актер Алек Болдуин заявил о готовности исполнить песню Highway to Hell ("дорога в ад") австралийской рок-группы AC/DC на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа













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