Во Флориде арестован мужчина, якобы угрожавший Трампу в соцсетях
24.12.2016 22:44
В США арестован мужчина, которого из-за его постов в Facebook подозревают в угрозе убийством избранному президенту США Дональду Трампу
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Во Флориде мужчина был арестован после того, как в четверг якобы угрожал жизни избранного президента Дональда Трампа в соцсети Facebook. Об этом сообщает The Hill.
"Я просто рад, что Обама не отобрал все наши пушки! Я вижу хорошее применение одной сейчас", - написал в соцсети 59-летний Кевин Кит Крон. Вместе с записью он разместил фото Трампа.
Еще один пост арестованного содержал фотографию человека, держащего снайперскую винтовку и надпись о том, что Трамп не будет долго управлять страной.
Крону может грозить обвинение в угрозе убить избранного президента, что грозит потенциальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы и $250 тыс штрафа. В суде, отвечая на вопрос угрожал ли он убийством Трампу, арестованный отметил, что его посты являются отражением первой поправки к Конституции США - права на свободу слова.
Ранее Крон два раза сидел в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками и вождением с приостановленной лицензией.
Сегодня голливудский актер Алек Болдуин заявил о готовности исполнить песню Highway to Hell ("дорога в ад") австралийской рок-группы AC/DC на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Читайте также: Команда Трампа: самое важное о ключевых фигурах
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:00
-
23.12.16
19:27
-
23.12.16
19:51
-
23.12.16
18:27
-
23.12.16
17:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров