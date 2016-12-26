За сутки в Сирии от атаки ИГ погибли 30 мирных жителей - СМИ

По меньшей мере 30 гражданских лиц были убиты, многие получили ранения в сирийском городе Эль-Баб после атаки террористов ИГ, сообщают СМИ

Турецкая армия заявила об убийстве террористами Исламского государствакак минимум 30 мирных жителей в сирийском городе Эль-Баб за прошедшие сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных.

По словам военных, по меньшей мере 30 гражданских лиц были убиты, многие получили ранения в воскресенье, 25 декабря, после того, как террористы ИГ атаковали их в сирийском городе Эль-Баб. Целью террористов было помешать их бегству, уверенны турецкие военные.

сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду несколько недель назад в рамках наступления на боевиков ИГИЛ по плану операции Щит Евфрата.

Сирийские повстанцы вместе с турецкими войсками взяли в осаду захваченный боевиками ИГ город Эль-Баб в рамках операции Щит Евфрата.

25 декабря 2016 года сообщалось, что в Эль-Баб военные Турции уничтожили 140 целей ИГ, при этом ликвидировав, по предварительным данным, 12 боевиков ИГ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.