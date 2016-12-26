В России не смогли запустить ракету из-за мусора в двигателе

Запуск ракеты Протон с американским спутником связи EchoStar 21 предварительно перенесен на вторую декаду января 2017 года

В России пуск ракеты Протон предварительно перенесли на вторую декаду января после обнаружения мусора в двигателе ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным собеседника агентства, запуск ракеты с американским спутником связи EchoStar 21 предварительно перенесен на вторую декаду января 2017 года.

Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор, сообщил источник.

"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", - сказал собеседник агентства.

Ранее Центр имени Хруничева (производитель ракеты Протон-М) сообщил, что пуск ракеты с космодрома Байконур перенесен для проведения дополнительных проверок систем носителя и разгонного блока. Однако новую дату пуска предприятие не уточнило.

Первоначально старт должен был состояться в первом квартале 2016 года, но уже неоднократно переносился.

В начале декабря разбился российский космический грузовой корабль Прогресс МС.

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