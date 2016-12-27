Крушение Ту-154: самолет мог разбиться из-за неудачного маневра

По данным источников, в момент катастрофы самолет летел с сильно задранным носом. В море Ту-154 упал со скоростью более 500 км/ч

Российский военный самолет Ту-154, потерпевший крушение 25 декабря, в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.



"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (совокупность устройств на крыле самолета, регулирующих его несущие свойства - ред.). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа (угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью - ред.). По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо", - сообщил источник и добавил, что в итоге в конце разворота машина столкнулась с поверхностью воды на скорости около 510 км/ч.

По словам другого источника, близкого к расследованию катастрофы, "Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону".

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Также не исключается вариант, что крушение могло произойти из-за совокупности нескольких причин одновременно, в частности из-за ошибок экипажа и неполадки одного из двигателей.

Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту находились российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию - всего 92 человека. По официальным данным, все они погибли.

Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.

Следствие в настоящее время рассматривает четыре основные версии катастрофы: попадание в двигатель самолета посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность Ту-154.

27 декабря сообщалось, что спасатели нашли на месте крушения один из бортовых самописцев.

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