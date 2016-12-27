Суд Анкары запретил СМИ освещать убийство российского посла - СМИ

Суд постановил, что запрет на освещение убийства будет действовать до завершения расследования полиции

Вчера суд Анкары принял решение временно запретить освещение в СМИ событий, связанных с убийством посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой источники в суде.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято седьмым судом Анкары в ответ на соответствующий запрос местной прокуратуры.

Суд постановил, что запрет на освещение убийства будет действовать до завершения расследования полиции.

Запрет включает в себя кадры, снятые непосредственно во время преступления и после него, а также новости, связанные с подозреваемым в убийстве.

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Нападение произошло, когда посол выступал с приветственной речью на фотовыставке в центре современного искусства.

Одетый в строгий костюм бывший полицейский Мевлют Алтинташ, выдававший себя за одного из гостей встречи, убил дипломата несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния.

Анкара и Москва считают, что за убийством стоят последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

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