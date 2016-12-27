Попытки сдержать Россию проваливаются - Шевцова

Политолог Лилия Шевцова убеждена, что Западу надо пересмотреть свою модель поведения с Россией, чтобы лишить ее возможности угрожать и шантажировать

Россия создает новые вызовы Западу, поскольку теперь не просто оппонирует ему, а пытается повлиять на его политики и общества изнутри. И Запад в этом противостоянии сейчас выглядит довольно беспомощным, пишет политолог, научный сотрудник Института Брукингса Лилия Шевцова в своей колонке для Financial Times.



"Ситуация не имеет исторических прецедентов. У России не получилось превратиться в либеральное государство; наоборот, по горькой иронии, именно российские либералы, которые поддерживают режим личной власти и работают на него, помогают восстановленной системе персонализированной власти держаться на плаву", - отмечает она.



Россия таким образом получает адреналин - не выступая открыто против Запада (пока), а разрушая его изнутри. Запад же после развала Союза избавился от основного идеологического противника и позволил себе расслабиться. Из-за этого граница между основными общественно-политическими принципами - например, верховенством права и беззаконием - стала стираться, и РФ и другие нелиберальные государства обнаружили, что им такое положение дел очень нравится, пишет Шевцова.



Противостояние с РФ осложняется тем, что она использует западные либеральные принципы против него самого, отмечает Шевцова. Кроме того, страна-агрессор внедрила в западное общество мощное лобби и время от времени позволят себе шантажировать оппонентов "красной кнопкой". Но главное - эта же страна состоит в глобальных экономических связях, от нее зависит мировая безопасность. Поэтому и не получается ее сдерживать, считает Шевцова.



Самоуверенность Владимира Путина - его способ склонить запад на свою сторону и заставить играть по его правилам. В то же время, хулиганское поведение ведет к саморазрушению - вот почему Путин перешел к тактике дезинтеграции либерального общества изнутри. Это совпало с ослаблением антизападных настроений в самой России: сейчас около 71% населения РФ хотели бы нормализации отношений с ЕС и США.



Когда Запад говорит, что с Россией надо уметь ужиться, он только подогревает антилиберальные тенденции в стране, убеждена Шевцова. Модели поведения, в которых Россию сдерживают в одних вопросах и включают в диалог в других, тоже не сработают. Не внушает надежды и мантра "деловые отношения" - именно такие отношения, как ожидается, с Путиным намерен иметь Дональд Трамп.



Россия требует отношения к ней как к полноценному партнеру и возможности применять мировые правила игры с выгодой для себя. Но при этом ВВП России составляет всего около 2% от общемирового, так что о партнерстве речи быть не может.



Лилия Шевцова указывает, что мир стоит на пороге новой эры, которая требует переосмыслить аксиомы, оставшиеся после Холодной войны. Запад не сможет справиться с Россией, если не решит вопрос антилиберальных российских лобби внутри себя самого. Амбивалентность, которую Запада позволяет себе в вопросе защиты своих ценностей, недопустима. И надежды на изменения здесь маловато. Ни Запад, ни РФ, похоже, не умеют быть нормальными соперниками, заключает Шевцова.

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