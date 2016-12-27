Шойгу: Россия использовала Сирию для испытаний нового вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время участия в сирийском конфликте российские военные испытали 162 образца нового вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии", - отметил глава Минобороны РФ.
По словам Шойгу, были обнаружены "некоторые недостатки". "Выявлены недостатки, которые не проявлялись при полигонных испытаниях. До их устранения прекращена закупка десяти образцов вооружений", - сказал он.
Ранее командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что Россия использует Сирию как полигон для военных тренировок и испытания боеприпасов в боевых условиях.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:22
-
18:50
-
17:26
-
17:37
-
23.12.16
10:00
Новости партнеров
- 67516
- 42306
- 29919
- 21145
- 18841