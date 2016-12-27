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Шойгу: Россия использовала Сирию для испытаний нового вооружения

27.12.2016 18:18
Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий российских военных в Сирии
Шойгу: Россия использовала Сирию для испытаний нового вооружения
Фото: ЕРА

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время участия в сирийском конфликте российские военные испытали 162 образца нового вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии", - отметил глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, были обнаружены "некоторые недостатки". "Выявлены недостатки, которые не проявлялись при полигонных испытаниях. До их устранения прекращена закупка десяти образцов вооружений", - сказал он.

Ранее командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что Россия использует Сирию как полигон для военных тренировок и испытания боеприпасов в боевых условиях. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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