Президент Молдовы уволил выступающего за НАТО министра обороны

Президент Игорь Додон отправил в отставку главу Минобороны Молдовы Анатола Шалару, который выступал за тесное сотрудничество страны с НАТО и Румынией

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об увольнении Анатола Шалару с должности министра обороны. Об этом Додон сообщил на своей странице в соцсети, передает Newsmarer.md.

"Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что, согласно Конституции, Молдова - нейтральное государство. Он стоял за появлением американской военной техники на площади Великого национального собрания в День Победы, что может быть квалифицировано не иначе как провокация", - заявил новый президент Молдовы.

Додон обвинил Шалару в том, что он уволил "солидное число профессионалов" из системы обороны и госбезопасности и заменил их "близкими к Либеральной партии людьми, поддерживающими унионистскую идеологию".

По его словам, все это несовместимо с полномочиями министра обороны "независимой и суверенной страны, в Конституции которой говорится о нейтралитете".

Издание отмечает, что ранее Либеральная партия отказала министру в политической поддержке. Сам Шалару предположил, что это связано с тем, что он выступал за смену руководства партии. 17 декабря решением руководства ЛП его отстранили от всех руководящих постов: должности зампреда, члена совета и постоянного бюро партии.

Заявление об отставке Шалару написал еще при президенте Николае Тимофти.

13 ноября во втором туре выборов в Молдове проевропейского кандидата Майю Санду опередил кандидат от Партии социалистов Молдовы Игорь Додон. Прокремлевский президент официально приступил к исполнению обязанностей 23 декабря.

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