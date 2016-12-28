Теракт в Берлине: арестован возможный соучастник террориста

40-летний выходец из Туниса, по предположению полиции, поддерживал связь с Анисом Амри, подозреваемым в наезде на ярмарку

В Германии задержан 40-летний выходец из Туниса по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря. Об этом сообщает ВВС.

В прокуратуре считают, что арестованный поддерживал связь с 24-летним тунисцем Анисом Амри - предполагаемым исполнителем атаки, который был застрелен в Милане на прошлой неделе.

19 декабря грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

Предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри застрелен правоохранителями в Италии.

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