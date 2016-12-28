Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Барак Обама создает препятствия в процессе "плавной передачи власти". Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"Я делаю все возможное, чтобы игнорировать многочисленные провокационные заявления президента Обамы и создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но нет! " - написал Трамп.
Ранее The Washington Post сообщила, что экс-спикер Палаты представителей Конгресса США и соратник избранного президента Ньют Гингрич прогнозирует, что Дональд Трамп отменит около 70% всех указов, которые были изданы Бараком Обамой.
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