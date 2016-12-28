Керри об Израиле: Бесконечная оккупация разрушает надежду на мир

По словам Госсекретаря США, решение о двух государствах сейчас находится в серьезной опасности

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что будущее двух государств в израильско-палестинском конфликте находится под угрозой, равно как будущие мирные переговоры. В этой ситуации США не могут молчать. Об этом Керри сказал в своей речи в Госдепартаменте, сообщает Reuters.

"Несмотря на все наши усилия на протяжении многих лет, решение о двух государствах сейчас находится в серьезной опасности" - сказал Керри.

"Мы не можем позволить себе ничего не делать и ничего не говорить, когда видим, как ускользает надежда на мир", - добавил он.

"Истина заключается в том, что тенденции на местах - насилие, терроризм, подстрекательство, расширение поселений и, видимо, бесконечная оккупация - разрушают надежды на мир с обеих сторон и все более цементируют необратимость единого государства, чего в реальности большинство людей не хотят", - сказал Керри.

Израиль отложил голосование по строительству почти 500 новых домов для своих граждан в Восточном Иерусалиме до сегодняшнего выступления государственного секретаря США Джона Керри по этому вопросу в Вашингтоне.

23 декабря 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую Израиль прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали "за". США воздержались, отказавшись ветировать резолюцию.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции Совбеза ООН, и пообещал жесткую реакцию.

Ранее призыв израильского премьера о ветировании проекта резолюции поддержал избранный президент США Дональд Трамп.

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