Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154: фото

Французский сатирический журнал опубликовал карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море

В новом выпуске сатирического французского журнала Charlie Hebdo опубликованы карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

Надпись на рисунке: "Репертуар хоров красной армии расширяется".





Надпись на рисунке: "Плохие новости... Путина внутри не было".





Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию.

Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.

На борту находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Версия теракта считается маловероятной.

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