Обама объявит о новых санкциях против РФ за хакерские атаки - СМИ
29 декабря президент США Барак Обама объявит о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США. Об этом сообщает CNN.
Как говорится в сообщении, под санкции могут попасть лица, причастные к распространению дезинформации против экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Речь идет о расширенных санкциях и дипломатических мерах.
Кроме того, будет принят ряд "секретных мер", которые не будут оглашаться.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее отмахнулся от доклада ЦРУ, в котором утверждается, что российские хакеры пытались повлиять на ход кампании в интересах кандидата-республиканца.
Кибератаке подверглись серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон Джона Подесты. Украденная переписка была передана сайту WikiLeaks и опубликована, что стало серьезным ударом для избирательной кампании.
Обама дал приказ разведывательным службам США изучить и подготовить доклад о вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы.
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