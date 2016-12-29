Обама объявит о новых санкциях против РФ за хакерские атаки - СМИ

Под санкции могут попасть лица, причастные к распространению дезинформации против экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон

29 декабря президент США Барак Обама объявит о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США. Об этом сообщает CNN.

Как говорится в сообщении, под санкции могут попасть лица, причастные к распространению дезинформации против экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Речь идет о расширенных санкциях и дипломатических мерах.

Кроме того, будет принят ряд "секретных мер", которые не будут оглашаться.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее отмахнулся от доклада ЦРУ, в котором утверждается, что российские хакеры пытались повлиять на ход кампании в интересах кандидата-республиканца.

Кибератаке подверглись серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон Джона Подесты. Украденная переписка была передана сайту WikiLeaks и опубликована, что стало серьезным ударом для избирательной кампании.

Обама дал приказ разведывательным службам США изучить и подготовить доклад о вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы.

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