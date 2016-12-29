Олланд помиловал женщину, которая убила своего мужа за насилие

Муж француженки издевался над своей семьей 47 лет, пока супруги жили в браке. Он бил и насиловал своих дочерей

Президент Франции Франсуа Олланд решил помиловать осужденную за убийство своего мужа 69-летнюю Жаклин Соваж, которая стала символом борьбы с домашним насилием. Об этом сообщает ВВС.

Вчера Соваж досрочно вышла из тюрьмы.

Президент решил, что ее место теперь в кругу семьи, а не в тюрьме, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Жаклин Соваж отбывала 10-летний срок за убийство своего мужа Норберта Моро, совершенное в 2012 году, на следующий день после того, как их сын покончил с собой.

Она трижды выстрелила в мужа из охотничьего ружья, тот скончался на месте.

Во время расследования выяснилось, что Моро издевался над своей семьей 47 лет, пока супруги жили в браке.

Три дочери Жаклин Соваж на суде также заявили, что отец бил и насиловал их.

В декабре 2015 года суд приговорил Соваж к 10 годам тюрьмы.

Во Франции началась кампания за освобождение женщины. Петиция в поддержку Соваж собрала более 400 тысяч подписей.

Под давлением общественного мнения президент Олланд в начале 2016 встретился с дочерьми Соваж, после чего принял решение сократить срок наказания до двух лет и четырех месяцев.

Это фактически означало помилование, которое должно было вступить в силу в апреле.

Однако суд дважды отклонил заявления об освобождении женщины. Поэтому Олланд объявил о полном помиловании женщины, что позволило ей выйти из тюрьмы в среду вечером.

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