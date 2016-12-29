В России отреагировали на карикатуры Charlie Hebdo на тему Ту-154
Представитель МИД РФ Константин Долгов заявил в связи с опубликованными во французском журнале Charlie Hebdo карикатурами на тему катастрофы российского самолета Ту-154, что издание "окончательно вычеркнуло себя из числа цивилизованных людей". Об этом Долгов написал на своей странице в Facebook.
"Кощунственными карикатурами на трагедию ТУ-154 сотрудники Charlie Hebdo окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей. Это полная аберрация сознания и потеря человеческого достоинства ", - написал Долгов.
Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая также выступила с резкой критикой карикатур Charlie Hebdo.
"Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству ", - заявила Яровая в комментарии РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в новом выпуске сатирического французского журнала Charlie Hebdo были опубликованы карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.
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