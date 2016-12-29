В России пригрозили США "ответом" в случае расширения санкций

В МИД России назвали обвинения в хакерских атаках во время президентских выборов в США "ложью"

В МИД РФ заявили, что если США расширят санкции против РФ за вмешательство российских хакеров в президентские выборы, то "получат ответ". Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России назвали обвинения в хакерских атаках "ложью".

"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - заявили в российском ведомстве.

Как сообщили американские СМИ, 29 декабря президент США Барак Обама объявит о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США.

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