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В США заявили о ликвидации одного из командиров ИГ

29.12.2016 03:36
По словам представителя США, ликвидированный Абу Джандали Аль-Кувейти был "одним из ключевых лидеров группировки в Ракке"
В США заявили о ликвидации одного из командиров ИГ

В Сирии в результате авиаудара, нанесенного силами международной коалиции, был убит один из высокопоставленных командиров Исламского государства. Об этом сообщает АР со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам представителя США, ликвидированный Абу Джандали Аль-Кувейти был "одним из ключевых лидеров группировки в Ракке".

Как сообщалось ранее, в начале декабря в сирийском Алеппо в результате артиллерийского обстрела силами повстанцев был убит российский полковник Руслан Галицкий, который командовал 5-й танковой бригадой из Улан-Удэ, воевавшей против Украины под Дебальцево. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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