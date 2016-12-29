В США заявили о ликвидации одного из командиров ИГ

По словам представителя США, ликвидированный Абу Джандали Аль-Кувейти был "одним из ключевых лидеров группировки в Ракке"

В Сирии в результате авиаудара, нанесенного силами международной коалиции, был убит один из высокопоставленных командиров Исламского государства. Об этом сообщает АР со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам представителя США, ликвидированный Абу Джандали Аль-Кувейти был "одним из ключевых лидеров группировки в Ракке".

Как сообщалось ранее, в начале декабря в сирийском Алеппо в результате артиллерийского обстрела силами повстанцев был убит российский полковник Руслан Галицкий, который командовал 5-й танковой бригадой из Улан-Удэ, воевавшей против Украины под Дебальцево.

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